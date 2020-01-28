Во Львовской области блокировали использование российского программного продукта для камер видеонаблюдения

Департамент дорожного хозяйства, транспорта и связи Львовской областной государственной администрации в конце прошлого года объявил тендер на закупку видеокамер на 8 миллионов гривен. Победителем стала местная фирма. Оперативники спецслужбы в ходе проверки установили, что коммерсанты используют программное обеспечение разработки РФ.

Система позволяет распознавать номерные знаки авто, железнодорожные номера на поездах, лица водителей и пассажиров. По заключению экспертов, продукт содержит функцию удаленного администрирования путем использования исходного кода с территории России. Это могло быть использовано для получения информации о передвижении военной техники железнодорожным транспортом и общими автодорогами.

В результате принятых СБУ мер тендерным комитетом департамента дорожного хозяйства, транспорта и связи Львовской ОГА тендерные торги признаны несостоявшимися, а тендер отменен.

Напомним, в Житомирской области СБУ блокировала утечку конфиденциальной информации из государственных учреждений, воинских частей и коммунальных предприятий региона. Местная коммерческая структура незаконно установила российское программное обеспечение на компьютерах более 50 госучреждений.