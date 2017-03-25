На луганском направлении боевики провели 13 обстрелов
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. За прошедшие сутки на луганском направлении произошло 13 вражеских обстрелов, 6 из которых - из тяжелого вооружения. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает корреспондент УНН.
"Всего за минувшие сутки на Луганском направлении произошло 13 вражеских обстрелов, 6 из них - из тяжелого вооружения", - сказал он.
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Также, А.Лысенко рассказал, что тенденции на Луганском направлении остаются неизменными.
"Боевики с утра до позднего вечера открывали огонь в сторону сил АТО в Попаснянском районе, в том числе из тяжелого вооружения. Всего таких нарушений тишины на этом участке фронта зафиксировано 11, 5 из них - с минометов", - добавил он.