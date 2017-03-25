На луганському напрямку бойовики провели 13 обстрілів
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Минулої доби на луганському напрямку сталося 13 ворожих обстрілів, 6 із яких – із важкого озброєння. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.
"Всього минулої доби на Луганському напрямку сталося 13 ворожих обстрілів, 6 із них – із важкого озброєння", - сказав він.
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Також, А.Лисенко розповів, що тенденції на Луганському напрямку залишаються незмінними.
"Бойовики зрання до пізнього вечора відкривали вогонь у бік сил АТО у Попаснянському районі, в тому числі із важкого озброєння. Всього таких порушень тиші на цій ділянці фронту зафіксовано 11, 5 з них – із мінометів", - пояснив він.