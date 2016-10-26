На луганском направлении боевики почти час обстреливали позиции ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. На луганском направлении боевики почти час обстреливали позиции ВСУ. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает корреспондент УНН.
"Вчера на луганском направлении оккупанты активизировались вечером, после 19:00. В Станице Луганской противник неоднократно открывал огонь с противоположного берега Северского Донца, один из обстрелов был снайперским и продолжался 50 минут. Все в "молоко". То есть чувствуется, что работали настоящие профи", - сказал А.Лысенко.
Он добавил, что в Попаснянском районе боевики один раз применили гаубицы калибром 122 миллиметра.
"Всего за минувшие сутки на луганском направлении произошло пять вражеских обстрелов, один из них из тяжелого вооружения", - сообщил А.Лысенко.
Как сообщал УНН, на луганском направлении наблюдается тенденция к снижению активности боевиков.