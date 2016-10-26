На луганському напрямку бойовики майже годину обстрілювали позиції ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. На луганському напрямку бойовики майже годину обстрілювали позиції ЗСУ. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.
"Вчора на луганському напрямку окупанти активізувалися надвечір, після 19-ої години. У Станиці Луганській противник неодноразово відкривав вогонь з протилежного берега Сіверського Донця, один з обстрілів був снайперським і тривав 50 хвилин. Все в "молоко". Тобто відчувається, що працювали справжні профі", - сказав А.Лисенко.
Він додав, що у Попаснянському районі бойовики один раз застосували гаубиці калібром 122 міліметри.
"Всього минулої доби на луганському напрямку відбулося п’ять ворожих обстрілів, один з них з важкого озброєння" – повідомив А.Лисенко.
Як повідомляв УНН, на луганському напрямку спостерігається тенденція до зниження активності бойовиків.