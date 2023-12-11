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На Луганщине активизировалась авиация рф, захватчики устроили рейд по Беловодщине - ОВА

Киев  •  УНН

11 декабрь 2023, 07:30  •  28275 просмотра

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Российская авиация увеличила активность в Луганской области, оккупанты за сутки выпустили 537 снарядов по украинским позициям и селам, а также совершили рейд в Беловодском районе.

Российская авиация за прошедшие сутки была задействована по всей линии фронта на временно оккупированной территории Луганской области. Накануне захватчики выпустили 537 снарядов по позициям Сил обороны и украинских селах. Также устроили рейд по Беловодщине. Об этом сообщил в понедельник начальник Луганской областной военной администрации Артем Лысогор, передает УНН.

Штурмовая и тактическая авиация врага вчера была задействована по всей линии фронта на Луганщине. Захватчики били и в районе Твердохлебово, что севернее Сватово, и по Макеевке. Не обошли Серебрянский лес

- написал Лысогор в Telegram.

По его словам, не уменьшается и суточное количество снарядов, выпущенных по позициям Сил обороны и украинским селам.  За прошедшие сутки оккупанты выпустили 537 снарядов. Как сообщается, были обстреляны Невское и Белогоровка. Атаки оккупантов отбиты от Макеевки.

Дополнение 

Кроме того, Лысогор сообщил что захватчики устроили рейд по Беловодщине. 

Ходят адресно - общаясь с хозяевами домов, просматривают документы, содержимое мобильных телефонов, наличие регистрации и паспорта рф. Фиксируют, опустело ли еще какое-то жилье

- заметил глава ОВА.

Добавим 

На временно оккупированной Луганщине катастрофическая ситуация с оказанием медицинской помощи. Врачи либо эвакуировались, либо вынуждены работать в военных госпиталях, обустроенных оккупантами. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
На Луганщині активізувалася авіація рф, загарбники влаштували рейд по Біловодщині - ОВА
Russian aviation intensified in Luhansk region, invaders raided Bilovodsk district - OVA
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