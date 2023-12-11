На Луганщине активизировалась авиация рф, захватчики устроили рейд по Беловодщине - ОВА
Киев • УНН
Российская авиация увеличила активность в Луганской области, оккупанты за сутки выпустили 537 снарядов по украинским позициям и селам, а также совершили рейд в Беловодском районе.
Российская авиация за прошедшие сутки была задействована по всей линии фронта на временно оккупированной территории Луганской области. Накануне захватчики выпустили 537 снарядов по позициям Сил обороны и украинских селах. Также устроили рейд по Беловодщине. Об этом сообщил в понедельник начальник Луганской областной военной администрации Артем Лысогор, передает УНН.
Штурмовая и тактическая авиация врага вчера была задействована по всей линии фронта на Луганщине. Захватчики били и в районе Твердохлебово, что севернее Сватово, и по Макеевке. Не обошли Серебрянский лес
По его словам, не уменьшается и суточное количество снарядов, выпущенных по позициям Сил обороны и украинским селам. За прошедшие сутки оккупанты выпустили 537 снарядов. Как сообщается, были обстреляны Невское и Белогоровка. Атаки оккупантов отбиты от Макеевки.
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Кроме того, Лысогор сообщил что захватчики устроили рейд по Беловодщине.
Ходят адресно - общаясь с хозяевами домов, просматривают документы, содержимое мобильных телефонов, наличие регистрации и паспорта рф. Фиксируют, опустело ли еще какое-то жилье
Добавим
На временно оккупированной Луганщине катастрофическая ситуация с оказанием медицинской помощи. Врачи либо эвакуировались, либо вынуждены работать в военных госпиталях, обустроенных оккупантами.
На Луганщине активизировалась авиация рф, захватчики устроили рейд по Беловодщине - ОВА
Российская авиация увеличила активность в Луганской области, оккупанты за сутки выпустили 537 снарядов по украинским позициям и селам, а также совершили рейд в Беловодском районе.
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