В Луганскую область прибыли российские военные с расстройствами психики - ОВА

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"Для пополнения потерь в одно из подразделений противника, действующего в Сватовской громаде, поступил резерв из числа отмобилизованных лиц. Среди вновь прибывшего личного состава есть военнослужащие, которые проходили лечение и реабилитацию из-за психических расстройств", - написал Лысогор.

Детали

Также, по его словам, "чтобы залатать дыры в пехотных подразделениях, оккупанты готовят новую волну мобилизации в так называемой «лнр»".

"С июня они надеются получить дополнительный резерв живой силы в виде школьников, которым исполнится 18 лет, а также выпускников высших учебных заведений. Тех, кого несколько месяцев назад направили доучиться в вузы, летом можно будет вернуть на фронт. Если удачно защитят дипломную работу", - отметил Лысогор.

Кроме этого, по его данным, на временно оккупированных территориях, из-за большого количества раненых военных рф, захватчики заставляют врачей работать в несколько смен.

При этом, по данным главы ОВА, "за прошедшие сутки враг не вел наступлений на Луганском участке фронта, впрочем артиллерийские и минометные обстрелы наших сел россияне не прекращали, как и регулярные авианалеты".

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