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На Луганщину прибули російські військові з розладами психіки - ОВА

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 травня. УНН. До Луганської області прибули російські військові з психічними розладами, повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор у Telegram, пише УНН.

Цитата

"Для поповнення втрат до одного із підрозділів противника, що діє у Сватівській громаді, надійшов резерв із числа відмобілізованих осіб. Серед новоприбулого особового складу є військовослужбовці, які проходили лікування та реабілітацію через психічні розлади", - написав Лисогор.

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Також, з його слів, "аби залатати діри в піхотних підрозділах, окупанти готують нову хвилю мобілізації у так званій «лнр»".

"Із червня вони сподіваються отримати додатковий резерв живої сили у вигляді школярів, яким виповниться 18 років, а також випускників вищих навчальних закладів. Тих, кого кілька місяців тому направили довчитися у виші, влітку можна буде повернути на фронт. Якщо вдало захистять дипломну роботу", - зазначив Лисогор.

Окрім цього, за його даними, на тимчасово окупованих територіях, через велику кількість поранених військових рф, загарбники змушують лікарів працювати у кілька змін.

При цьому, за даними голови ОВА, "минулої доби ворог не вів наступів на Луганській ділянці фронту, втім артилерійські та мінометні обстріли наших сіл росіяни не припиняли, як і регулярні авіанальоти".

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