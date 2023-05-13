На Луганщину прибули російські військові з розладами психіки - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. До Луганської області прибули російські військові з психічними розладами, повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор у Telegram, пише УНН.
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"Для поповнення втрат до одного із підрозділів противника, що діє у Сватівській громаді, надійшов резерв із числа відмобілізованих осіб. Серед новоприбулого особового складу є військовослужбовці, які проходили лікування та реабілітацію через психічні розлади", - написав Лисогор.
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Також, з його слів, "аби залатати діри в піхотних підрозділах, окупанти готують нову хвилю мобілізації у так званій «лнр»".
"Із червня вони сподіваються отримати додатковий резерв живої сили у вигляді школярів, яким виповниться 18 років, а також випускників вищих навчальних закладів. Тих, кого кілька місяців тому направили довчитися у виші, влітку можна буде повернути на фронт. Якщо вдало захистять дипломну роботу", - зазначив Лисогор.
Окрім цього, за його даними, на тимчасово окупованих територіях, через велику кількість поранених військових рф, загарбники змушують лікарів працювати у кілька змін.
При цьому, за даними голови ОВА, "минулої доби ворог не вів наступів на Луганській ділянці фронту, втім артилерійські та мінометні обстріли наших сіл росіяни не припиняли, як і регулярні авіанальоти".
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