В Луганской области задержали подозреваемого в сотрудничестве с оккупантами
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. На блокпосту в Луганской области задержали мужчину, подозреваемого в причастности к вооруженным формирований РФ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
"На днях во время несения службы на блокпосту дежурная смена 3-й оперативной бригады Национальной гвардии Украины задержала гражданина, причастного к сотрудничеству с российско-оккупационными войсками", - говорится в сообщении.
В ходе проверки документов гвардейцы с помощью базы данных Нацполиции установили, что гражданин подлежит задержанию как лицо, подозреваемое в причастности к вооруженным формирований РФ. По данному факту гражданина задержали и доставили в Беловодский отдел Нацполиции.
Напомним, в Торецке задержали боевика, который охранял обломки сбитого самолета рейса MH17.