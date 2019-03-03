На Луганщині затримали підозрюваного у співпраці з окупантами
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. На блокпосту у Луганській області затримали чоловіка, підозрюваного у причетності до збройних формувань РФ. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.
"Днями під час несення служби на блокпосту чергова зміна 3-ї оперативної бригади Національної гвардії України затримала громадянина, причетного до співпраці з російсько-окупаційними військами", - йдеться в повідомленні.
У ході перевірки документів гвардійці за допомогою бази даних Нацполіції встановили, що громадянин підлягає затриманню, як особа, яка підозрюється у причетності до збройних формувань РФ. За цим фактом громадянина було затримано і доставлено до Біловодського відділу Нацполіції.
Нагадаємо, у Торецьку затримали бойовика, який охороняв уламки збитого літака рейсу MH17.