На Луганщині затримали підозрюваного у співпраці з окупантами

"Днями під час несення служби на блокпосту чергова зміна 3-ї оперативної бригади Національної гвардії України затримала громадянина, причетного до співпраці з російсько-окупаційними військами", - йдеться в повідомленні.

У ході перевірки документів гвардійці за допомогою бази даних Нацполіції встановили, що громадянин підлягає затриманню, як особа, яка підозрюється у причетності до збройних формувань РФ. За цим фактом громадянина було затримано і доставлено до Біловодського відділу Нацполіції.

Нагадаємо, у Торецьку затримали бойовика, який охороняв уламки збитого літака рейсу MH17.