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На Луганщині затримали підозрюваного у співпраці з окупантами

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 березня. УНН. На блокпосту у Луганській області затримали чоловіка, підозрюваного у причетності до збройних формувань РФ. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.

"Днями під час несення служби на блокпосту чергова зміна 3-ї оперативної бригади Національної гвардії України затримала громадянина, причетного до співпраці з російсько-окупаційними військами", - йдеться в повідомленні.

У ході перевірки документів гвардійці за допомогою бази даних Нацполіції встановили, що громадянин підлягає затриманню, як особа, яка підозрюється у причетності до збройних формувань РФ. За цим фактом громадянина було затримано і доставлено до Біловодського відділу Нацполіції.

Нагадаємо, у Торецьку затримали бойовика, який охороняв уламки збитого літака рейсу MH17.

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