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В Луганской области задержали информаторку "ЛНР"

В Луганской области задержали информаторку "ЛНР"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 сентября. УНН. Контрразведчики разоблачили и задержали жительницу Луганской области, которая передавала разведывательную информацию российско-террористическим вооруженным формированиям. Об этом УНН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

По данным спецслужбы, женщина была завербована боевиками в конце прошлого года, во время посещения временно оккупированных территорий по личным делам. С тех пор она поддерживала контакты с представителем фейковой контрразведки так называемого МГБ ЛНР.

Следователи СБУ задокументировали, что информаторка собирала и с помощью средств электронной связи сообщала террористам сведения о подразделениях Вооруженных Сил Украины, которые задействованы в проведении операции Объединенных сил, их численность, личный состав, вооружение, дислокации, организацию охраны.

Для конспирации женщина “искренне” помогала военным в бытовых вопросах, предлагая, в частности, домашние продукты. Собранные информаторкой данные использовались российскими наемниками для планирования военных действий против Вооруженных Сил Украины и осуществления диверсионных актов на подконтрольной украинской власти территории Луганской области.

Сотрудники СБУ задержали сообщницу террористов в непосредственной близости от районов ведения боевых действий на территории Луганской области при попытке передачи информации незаконным вооруженным формированиям, контролируемых Российской Федерацией.

Сейчас следователи Управления СБУ в Харьковской области сообщили задержанной гражданке о подозрении в содействии деятельности террористической организации, то есть совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании в отношении нее судом меры пресечения. Контрразведчики Службы также установили личность представителя “МГБ ЛНР”, который завербовал луганчанку. Его участие в деятельности террористической организации документируется в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 258-3 УК Украины.

Напомним, к правоохранителям обратилась жительница Хмельницкой области, которая сообщила, что на линии разграничения на территории Луганской области ее пытались завербовать представители спецслужб РФ.

Украинские Национальные Новости

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