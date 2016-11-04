В Луганской области задержали автомобили, которые перевозили алкоголь с фальшивыми документами
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. На внутреннем блокпосту в городе Сватово полицейские остановили для проверки два автомобиля, которые перевозили водочные изделия с поддельными документами. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Луганской области.
Сотрудники полиции установили, что в расчетной накладной пунктом продажи были указаны пгт. Марковка и г. Золотое Луганской области. Владельцы магазинов указанных населенных пунктов в ходе опроса опровергли эту информацию.
Также было установлено, что расчетные накладные выписаны и имеют мокрые печати одного из предприятий города Купянск Харьковской области. Владелец этого предприятия от предоставления объяснений отказался.
Автомобили и водочные изделия в количестве 2 тыс. 116 бутылок были изъяты.
Этот факт внесен в ЕРДР и квалифицирован по ч.1 ст.358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов) УК Украины.