На Луганщині затримали автівки, які перевозили алкоголь з фальшивими документами
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. На внутрішньому блокпості в місті Сватове поліцейські зупинили для перевірки дві автівки, які перевозили горілчані вироби з підробленими документами. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Луганської області.
Співробітники поліції встановили, що у розрахунковій накладній пунктом продажу було вказане смт. Марковка та місто Золоте Луганської області. Власники магазинів вказаних населених пунктів під час опитування спростували цю інформацію.
Також було встановлено, що розрахункові накладні виписані та мають мокрі печатки одного з підприємств міста Куп’янськ Харківської області. Власник цього підприємства від надання пояснень відмовився.
Автомобілі та горілчані вироби у кількості дві тисячі 116 пляшок були вилучені.
Цей факт внесений до ЄРДР та кваліфікований за ч.1 ст.358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів) КК України.