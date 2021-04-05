В Луганской области вандалы разрисовали памятник "Героям-добровольцам"
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. В Лисичанске Луганской области неизвестный разрисовал мемориал "Героям-добровольцам". Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Луганской области.
Цитата
"Вчера, в полицию города Лисичанска обратилась местная жительница с сообщением о том, что по ул. Красной, в районе Дворца культуры неизвестный разрисовал мемориал "Героям-добровольцам", - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что на месте происшествия следственно-оперативная группа установила, что около 6:00 неустановленное лицо зарисовало краской первичные надписи на памятнике.
"Сведения о этого события внесен в ЕРДР с правовой квалификацией ст. 297 УК Украины "Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего". Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на тот же срок", - отмечается в сообщении.
Так, правоохранителями принимаются меры по установлению обстоятельств происшествия и лица, имеющего отношение к его совершению.
Дополнение
В Лисичанске в ночь с 23 на 24 июля 2020 года неизвестные облили красной краской памятный мемориал военнослужащим, погибшим при освобождении города в июле 2014 года.
В Харькове неизвестные облили красной краской памятник Жукову.