На Луганщині вандали розмалювали пам’ятник “Героям-добровольцям”

Цитата

"Учора, до поліції міста Лисичанська звернулася місцева мешканка з повідомленням про те, що по вул. Червоній, в районі Палацу культури невідома особа розмалювала меморіал "Героям-добровольцям“, - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що на місці події слідчо-оперативна група встановила, що близько 6 години невстановлена особа замалювала фарбою первинні написи на пам’ятнику.

“Відомості щодо цієї події внесено до ЄРДР з правовою кваліфікацією ст. 297 КК України „Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого“. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеженням волі на строк від трьох до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк”, — зазначається в повідомленні.

Так, правоохоронцями вживаються заходи щодо встановлення обставин події та особи, яка причетна до її скоєння.

Доповнення

У Лисичанську у ніч з 23 на 24 липня 2020 року невідомі облили червоною фарбою пам’ятний меморіал військовослужбовцям, які загинули під час звільнення міста у липні 2014 року.



У Харкові невідомі облили червоною фарбою пам’ятник Жукову.