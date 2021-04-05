На Луганщині вандали розмалювали пам’ятник “Героям-добровольцям”
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. У Лисичанську на Луганщині невідома особа розмалювала меморіал “Героям-добровольцям”. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу поліції Луганської області.
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"Учора, до поліції міста Лисичанська звернулася місцева мешканка з повідомленням про те, що по вул. Червоній, в районі Палацу культури невідома особа розмалювала меморіал "Героям-добровольцям“, - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що на місці події слідчо-оперативна група встановила, що близько 6 години невстановлена особа замалювала фарбою первинні написи на пам’ятнику.
“Відомості щодо цієї події внесено до ЄРДР з правовою кваліфікацією ст. 297 КК України „Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого“. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеженням волі на строк від трьох до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк”, — зазначається в повідомленні.
Так, правоохоронцями вживаються заходи щодо встановлення обставин події та особи, яка причетна до її скоєння.
Доповнення
У Лисичанську у ніч з 23 на 24 липня 2020 року невідомі облили червоною фарбою пам’ятний меморіал військовослужбовцям, які загинули під час звільнення міста у липні 2014 року.
У Харкові невідомі облили червоною фарбою пам’ятник Жукову.