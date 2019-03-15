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В Луганской области наркодилера приговорили к 4 годам за сбыт наркотиков

Киев • УНН

 • 8061 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. Житель Рубежного приговорен к 4 годам лишения свободы с конфискацией имущества за сбыт наркотических средств. Об этом сообщает УНН со ссылкой на прокуратуру Луганской области.

В Луганской области наркодилера приговорили к 4 годам за сбыт наркотиков

Прокуратурой Луганской области поддержано государственное (публичное) обвинение в уголовном производстве по ч. 2 ст. 307 УК Украины (незаконное приобретение, хранение с целью сбыта и сбыт особо опасного наркотического средства, совершенное повторно).

Установлено, что житель Рубежного на протяжении 2017 года за денежное вознаграждение сбывал на территории Луганской области психотропные вещества и особо опасные наркотические средства, оборот которых запрещен, а именно метамфетамин, ацетилированный опий, каннабис и маковую соломку.

Рубежанским городским судом Луганской области указанное лицо признано виновным в сбыте наркотических средств и приговорен к 4 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в ночь с 12 на 13 марта в Кривом Роге полицейскими и сотрудниками подразделения тактико-оперативного реагирования была проведена спецоперация в 7 районах города и задержаны 14 человек с наркотиками и оружием.

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