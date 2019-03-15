На Луганщині наркодилера засудили до 4 років за збут наркотиків
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Мешканця Рубіжного засуджено до 4 років позбавлення волі з конфіскацією майна за збут наркотичних засобів. Про це повідомляє УНН з посиланням на прокуратуру Луганської області.
Прокуратурою Луганської області підтримано державне (публічне) обвинувачення у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 307 КК України (незаконне придбання, зберігання з метою збуту та збут особливо небезпечного наркотичного засобу, вчинене повторно).
Встановлено, що мешканець м. Рубіжне упродовж 2017 року за грошову винагороду збував на території Луганської області психотропні речовини та особливо небезпечні наркотичні засоби, обіг яких заборонено, а саме метамфітамін, ацетильований опій, канабіс та макову солому.
Рубіжанським міським судом Луганської області вказану особу визнано винною у збуті наркотичних засобів та засуджено до 4 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, у ніч з 12 на 13 березня у Кривому Розі поліцейськими та співробітниками підрозділу тактико-оперативного реагування було проведено спецоперацію в 7 районах міста та затримано 14 людей із наркотиками та зброєю.