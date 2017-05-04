В Луганской области миссия ОБСЕ зафиксировала гаубицы, танки и "Грады"

"В неподконтрольных правительству районах команда СММ зафиксировала такие нарушения линий отвода 6 реактивных систем залпового огня (РСЗО, БМ-21 "Град", 122 мм), 6 самоходных гаубиц (2С1 "Гвоздика", 122 мм), 10 буксируемых гаубиц (пять Д-30, "Лягушка", 122 мм, пять 2А65 "Мста-Б", 152 мм), 6 зенитных ракетных комплексов (9К35 "Стрела-10", 120 мм) и 6 танков (Т-72 ), которые двигались на юго-восток в Луганске ", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что наблюдатели раз зафиксировала 7 РСЗО (БМ-21), 7 самоходных гаубиц (2С1), 10 буксируемых гаубиц (пять Д-30 и пять 2А65) и 7 танков (Т-72) на аэродроме на юго восточной окраине Луганска.

Миссия отметила наличие вооружения, которое она не смогла верифицировать как отведено, поскольку условия его хранения не соответствуют критериям, предусмотренным в сообщении от 16 октября 2015 года.

"В подконтрольных правительству районах команда СММ видела 6 противотанковых пушек (МТ-12 "Рапира", 100 мм). Наблюдатели заметили, что там до сих пор не хватало 12 противотанковых пушек (МТ-12)", - добавили в сообщении.

Напомним, за минувшие сутки, 3 мая, боевики выпустили 30 минометных боеприпасов Крымском.