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На Луганщині місія ОБСЄ зафіксувала гаубиці, танки та “Гради”

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 травня. УНН. Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ у непідконтрольних урядові районах зафіксувала порушення ліній відведення, а саме: самохідні і буксирувані гаубиці, зенітні ракетні комплекси, реактивні системи залпового вогню “Град”, а також танки, які рухались на південний схід у Луганську. Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ, передає УНН.

На Луганщині місія ОБСЄ зафіксувала гаубиці, танки та “Гради”

“У непідконтрольних урядові районах команда СММ зафіксувала такі порушення ліній відведення: 6 реактивних систем залпового вогню (РСЗВ, БМ-21 "Град", 122 мм), 6 самохідних гаубиць (2С1 "Гвоздика", 122 мм), 10 буксируваних гаубиць (п’ять Д-30, "Жаба", 122 мм, і п’ять 2А65 "Мста-Б", 152 мм), 6 зенітних ракетних комплексів (9К35 "Стріла-10", 120 мм) і 6 танків (Т-72), які рухалися на південний схід у Луганську”, — йдеться у повідомленні.

Також наголошується, що спостерігачі вкотре зафіксувала 7 РСЗВ (БМ-21), 7 самохідних гаубиць (2С1), 10 буксируваних гаубиць (п’ять Д-30 і п’ять 2А65) і 7 танків (Т-72) на аеродромі на південно-східній околиці Луганська.

Місія відзначила наявність озброєння, яке вона не змогла верифікувати як відведене, оскільки умови його зберігання не відповідають критеріям, передбаченим у повідомленні від 16 жовтня 2015 року.

“У підконтрольних урядові районах команда СММ бачила 6 протитанкових гармат (МТ-12 "Рапіра“, 100 мм). Спостерігачі зауважили, що там і досі бракувало 12 протитанкових гармат (МТ-12)”, — додали у повідомленні.

Нагадаємо, минулої доби, 3 травня, бойовики випустили 30 мінометних боєприпасів по Кримському.

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