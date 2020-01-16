В Луганской области мальчик в результате взрыва получил осколочные ранения лица и глаза
Киев • УНН
КИЕВ. 15 января. УНН. В Луганской области 12-летний мальчик получил осколочные ранения лица и глаза в результате взрыва неизвестного предмета, который он принес домой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отчет ОБСЕ.
"14 января медработники больницы в неподконтрольном Луганске сообщили команде СММ, что 12 января из населенного пункта Минусинск (неподконтрольного правительству, 62 км северо-западнее Луганска) к ним доставили 12-летнего мальчика с осколочными ранениями лица (в том числе глаза), за оценкой, в результате срабатывания устройства", - говорится в сообщении.
Женщина, представившаяся матерью мальчика, рассказала наблюдателям, что 12 января недалеко от их дома в западной части Миусинска (примерно в 2 км к юго-западу от полигона) ее сын нашел похожий на трубку предмет длиной в 10 см и принес его домой, где тот позже взорвался.
Напомним, в Борисполе Киевской области возле подъезда женщину ранили выстрелом, вероятно, из арбалета.