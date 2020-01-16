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На Луганщині хлопчик внаслідок вибуху отримав осколкові поранення обличчя та ока

Київ • УНН

 • 13146 перегляди

КИЇВ. 15 січня. УНН. На Луганщині 12-річний хлопчик отримав осколкові поранення обличчя та ока внаслідок вибуху невідомого предмету, який він приніс додому. Про це повідомляє УНН із посиланням на звіт ОБСЕ.

На Луганщині хлопчик внаслідок вибуху отримав осколкові поранення обличчя та ока

"14 січня медпрацівники лікарні у непідконтрольному Луганську повідомили команді СММ, що 12 січня з населеного пункту Міусинськ (непідконтрольний уряду, 62 км на північний захід від Луганська) до них доставили 12-річного хлопчика з осколковими пораненнями обличчя (в тому числі ока), за оцінкою, в результаті спрацьовування пристрою", - сказано у повідомленні.

Жінка, що представилася матір'ю хлопчика, розповіла спостерігачам, що 12 січня недалеко від їхнього будинку в західній частині Міусинська (приблизно в 2 км на північний захід від полігону) її син знайшов схожий на трубку предмет довжиною 10 см і приніс його додому, де той пізніше вибухнув.

Нагадаємо, у Борисполі Київської області біля під’їзду жінку поранили пострілом, ймовірно, з арбалету.

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