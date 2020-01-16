На Луганщині хлопчик внаслідок вибуху отримав осколкові поранення обличчя та ока
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. На Луганщині 12-річний хлопчик отримав осколкові поранення обличчя та ока внаслідок вибуху невідомого предмету, який він приніс додому. Про це повідомляє УНН із посиланням на звіт ОБСЕ.
"14 січня медпрацівники лікарні у непідконтрольному Луганську повідомили команді СММ, що 12 січня з населеного пункту Міусинськ (непідконтрольний уряду, 62 км на північний захід від Луганська) до них доставили 12-річного хлопчика з осколковими пораненнями обличчя (в тому числі ока), за оцінкою, в результаті спрацьовування пристрою", - сказано у повідомленні.
Жінка, що представилася матір'ю хлопчика, розповіла спостерігачам, що 12 січня недалеко від їхнього будинку в західній частині Міусинська (приблизно в 2 км на північний захід від полігону) її син знайшов схожий на трубку предмет довжиною 10 см і приніс його додому, де той пізніше вибухнув.
Нагадаємо, у Борисполі Київської області біля під’їзду жінку поранили пострілом, ймовірно, з арбалету.