В Луганской области из-за обстрелов боевиков загорелся жилой дом
Киев • УНН
КИЕВ. 23 февраля. УНН. Сегодня из-за обстрела российскими оккупационными войсками в Станице Луганской загорелся жилой дом, жертв среди мирного населения нет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Детали
"В 17:48 поступило сообщение о загорании жилого дома в результате обстрела в Станице Луганской по ул. Ватутина, 98", - говорится в сообщении.
На место пожара было направлено 2 единицы техники и 8 работников ГСЧС.
Спасатели установили, что горит дом площадью 80 м кв. Ликвидация пожара продолжается.
Напомним
23 февраля на Донбассе боевики обстреляли детсад и ранили мирную жительницу.