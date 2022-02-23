В Луганской области из-за обстрелов боевиков загорелся жилой дом

Детали

"В 17:48 поступило сообщение о загорании жилого дома в результате обстрела в Станице Луганской по ул. Ватутина, 98", - говорится в сообщении.

На место пожара было направлено 2 единицы техники и 8 работников ГСЧС.

Спасатели установили, что горит дом площадью 80 м кв. Ликвидация пожара продолжается.

Напомним

23 февраля на Донбассе боевики обстреляли детсад и ранили мирную жительницу.