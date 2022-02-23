На Луганщині через обстріли бойовиків загорівся житловий будинок
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. Сьогодні через обстріл російськими окупаційними військами у Станиці Луганській загорівся житловий будинок, жертв серед мирного населення немає. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДСНС.
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"О 17:48 надійшло повідомлення про загорання житлового будинку внаслідок обстрілу у Станиці Луганській по вул. Ватутіна, 98", - ідеться у повідомленні.
На місце пожежі було скеровано 2 одиниці техніки та 8 працівників ДСНС.
Рятувальники встановили, що горить будинок площею 80 м кв. Ліквідація пожежі триває.
Нагадаємо
23 лютого на Донбасі бойовики обстріляли дитсадок та поранили мирну жительку.