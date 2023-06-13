Минагрополитики: на левобережье Херсонщины разрушены 107 гидротехнических сооружений

Детали

"На левобережье Херсонщины в результате подрыва Каховской ГЭС затоплены и полностью разрушены 107 гидротехнических сооружений Государственного агентства мелиорации и рыбного хозяйства Украины. В частности, в с. Старая Збурьевка Скадовского района затоплено 460,9 га выростных, зимовальных и нагульных прудов (16 объектов) общей стоимостью 3,4 млн грн", - говорится в сообщении.

По данным Минагрополитики, ориентировочный общий объем убытков, в результате разрушения этих гидротехнических сооружений, составляет 127,6 миллиона гривен.

Дополнение

Накануне председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин заявил, что подрыв армией рф Каховской ГЭС привел к ущербу окружающей среде на сумму более 1,5 млрд евро. Затоплено около 55 тысяч гектаров леса.

Вследствие подрыва российскими оккупантами ГЭС Украина ежегодно будет терять около двух миллионов тонн производства аграрной продукции. Об этом рассказал заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Головня.

Также министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец заявил, что более 180 тысяч птиц и диких животных могут погибнуть из-за подрыва Каховской ГЭС.