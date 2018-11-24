На "Лысой горе" в Киеве нашли мину
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. В Голосеевском районе Киева в урочище "Лысая гора" обнаружили минометную мину Д-120 мм времен Второй мировой войны, которая была уничтожена спасателями. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ ГСЧС Киева, передает УНН.
"23 ноября, в урочище "Лысая гора", что в Голосеевском районе столицы, обнаружена минометная мина Д-120 мм времен Второй мировой войны", - рассказали в пресс-службе.
В столичной ГСЧС заверили, что группой пиротехнических работ 1 Специального центра быстрого реагирования и гуманитарного разминирования обнаруженные боеприпасы были изъяты и уничтожены на полигоне.
Кроме того, в пресс-службе сообщили, что всего с начала года на территории Киева изъято и уничтожено 1827 взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны.
Напомним, в Днепропетровской области специалистами группы пиротехнических работ обезврежено 44 единицы боеприпасов.