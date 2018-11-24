На "Лысой горе" в Киеве нашли мину

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 99056 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 106124 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 141610 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 138717 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 133412 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126949 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 166189 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117984 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141563 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145363 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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КИЕВ. 24 ноября. УНН. В Голосеевском районе Киева в урочище "Лысая гора" обнаружили минометную мину Д-120 мм времен Второй мировой войны, которая была уничтожена спасателями. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ ГСЧС Киева, передает УНН.

"23 ноября, в урочище "Лысая гора", что в Голосеевском районе столицы, обнаружена минометная мина Д-120 мм времен Второй мировой войны", - рассказали в пресс-службе.

В столичной ГСЧС заверили, что группой пиротехнических работ 1 Специального центра быстрого реагирования и гуманитарного разминирования обнаруженные боеприпасы были изъяты и уничтожены на полигоне.

Кроме того, в пресс-службе сообщили, что всего с начала года на территории Киева изъято и уничтожено 1827 взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны.

Напомним, в Днепропетровской области специалистами группы пиротехнических работ обезврежено 44 единицы боеприпасов.

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