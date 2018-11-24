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На “Лисій горі” у Києві знайшли міну

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КИЇВ. 24 листопада. УНН. В Голосіївському районі Києва в урочищі “Лиса гора” виявили мінометну міну Д-120 мм часів Другої світової війни, яку було знешкоджено рятувальниками. Про це йдеться у повідомленні прес-служби ГУ ДСНС Києва, передає УНН.

“23 листопада, в урочищі „Лиса гора“, що у Голосіївському районі столиці, виявлено мінометну міну Д-120 мм часів Другої світової війни”, — розповіли у прес-службі.

У столичній ДСНС запевнили, що групою піротехнічних робіт 1 Спеціального центру швидкого реагування та гуманітарного розмінування виявлені боєприпаси було вилучено та знищено на полігоні.

Крім того, у прес-службі поінформували, що всього з початку року на території Києва вилучено та знищено 1827 вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині фахівцями групи піротехнічних робіт знешкоджено 44 одиниці боєприпасів

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