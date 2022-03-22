На линии фронта под Киевом пропал журналист Макс Левин
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. На линии фронта под Киевом исчез украинский фотожурналист Макс Левин. Об этом сообщил его друг, фоторепортер Маркиян Лысейко, который занимается его поиском, передает УНН со ссылкой на ИМИ.
Детали
По словам Лысейка, Максим Левин в последний раз выходил на связь 13 марта в Вышгородском районе под Киевом. На тот момент он был в районе боевых действий с фотокамерой.
Фотографировать боевые действия 13 марта журналист поехал на собственном авто. Он оставил машину возле села Гута Межигорская и пошел в сторону села Мощун. С его телефона поступило сообщение в 11.23, после чего он больше не выходил на связь и не появлялся в сети.
“Позже стало известно, что в районе, где Макс должен был работать, начались достаточно интенсивные боевые действия, во время которых он мог получить ранения или попасть в плен к военнослужащим Российской Федерации”, - отметил Маркиян Лысейко.
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Максим Левин родился в 1981 году на Киевщине. Он работает как фотокорреспондент и документальный фотограф и оператор многих украинских и международных изданий.
Добавим
По состоянию на 13 марта Фонд "Справедливость для журналистов" (JFJ) задокументировал по меньшей мере 35 атак на журналистов в Украине с начала Россией полномасштабной войны.