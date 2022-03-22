На лінії фронту під Києвом зник журналіст Макс Левін
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. На лінії фронту під Києвом зник український фотожурналіст Макс Левін. Про це повідомив його друг, фоторепортер Маркіян Лисейко, який займається його пошуком, передає УНН із посиланням на ІМІ.
Деталі
За словами Лисейка, Максим Левін востаннє виходив на зв'язок 13 березня у Вишгородському районі під Києвом. На той момент він був у районі бойових дій з фотокамерою.
Фотографувати бойові дії 13 березня журналіст поїхав на власному авто. Він залишив автівку біля села Гута Межигірська та пішов у бік села Мощун. З його телефона надійшло повідомлення об 11.23, після чого він більше не виходив на зв'язок і не з'являвся в мережі.
“Пізніше стало відомо, що в районі, де Макс мав працювати, розпочалися досить інтенсивні бойові дії, під час яких він міг дістати поранення або потрапити в полон до військовослужбовців російської федерації”, – зазначив Маркіян Лисейко.
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Максим Левін народився 1981 року на Київщині. Він працює як фотокореспондент і документальний фотограф та оператор багатьох українських і міжнародних видань.
Додамо
Станом на 13 березня Фонд "Справедливість для журналістів" (JFJ) задокументував щонайменше 35 атак на журналістів в Україні від початку Росією повномасштабної війни.