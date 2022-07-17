На латвийско-российской границе очередь из более тысячи грузовиков
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. На латвийско-российской границе скопились гигантские очереди из грузовых автомобилей – на въезд в рф застряли более 1,2 тыс. транспортных средств. Об этом сообщает Служба государственных доходов Латвии, передает УНН.
Сообщается, что только на двух таможенных пунктах в воскресенье, 17 июля в очереди на проезд оказалось более 1200 грузовых автомобилей, из них 850 в Терехово, в Гребнево – 400.
Также очереди есть на белорусской границе у таможенных пунктов. В Силене – 300 грузовых автомобилей, а в Патерниеки – 150.
Подобные очереди наблюдаются уже не один день. Ожидалось, что транспортный поток уменьшится с окончанием переходного периода – 10 июля, когда еще можно было ввозить в рф отдельные категории товаров.
Дополнение
С 18 июня литовские железные дороги перестали производить транзит ряда российских товаров, попавших под санкции Европейского союза, в Калининград.
21 июня российские СМИ сообщали, что власти Литвы расширили ограничения на перевозки запрещенных товаров, а также на грузовой автомобильный транзит в Калининградскую область.