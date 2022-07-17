На латвійсько-російському кордоні черга з понад тисячі вантажівок

Повідомляється, що лише на двох митних пунктах у неділю, 17 липня у черзі на проїзд виявилося понад 1200 вантажних автомобілів, з них 850 у Тереховому, у Гребенєво – 400.

Також черги є на білоруському кордоні біля митних пунктів. У Сілені – 300 вантажних автомобілів, а в Патернієки – 150.

Подібні черги спостерігаються не один день. Очікувалося, що транспортний потік зменшиться із закінченням перехідного періоду – 10 липня, коли ще можна було ввозити до Росії окремі категорії товарів.

Доповнення

З 18 червня литовські залізниці перестали проводити транзит низки російських товарів, які потрапили під санкції Європейського Союзу, до Калінінграда.

21 червня російські ЗМІ повідомляли, що влада Литви розширила обмеження на перевезення заборонених товарів, а також на вантажний автомобільний транзит до Калінінградської області.