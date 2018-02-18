На Курской АЭС из-за пожара в трансформаторе отключен энергоблок
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. Возгорание трансформатора произошло на Курской АЭС в воскресенье, оно уже ликвидировано, защитой был отключен один из энергоблоков, радиационных последствий нет. Об этом сообщает РИА Новости, передает УНН.
По данным министерства энергетики Российской Федерации, сегодня в 06.53 мск на Курской АЭС действием защиты отключился энергоблок №4. Причиной стало возгорание на трансформаторе для собственных нужд станции. АЭС снизила рабочую мощность на 1 тысячу МВт.
"Последствий для потребителей не было. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не было, радиационных последствий нет. Возгорание на трансформаторе ликвидировано, пострадавших нет", — говорится в сообщении Минэнерго РФ.
В 07.05, как отмечает Минэнерго, для обеспечения в Единой энергосистеме России (ЕЭС) нормативного резерва мощности на загрузку включены в работу энергоблоки на Заинской ГРЭС "Татэнерго", ТЭЦ-26 "Мосэнерго" и Хуадянь-Тенинской ТЭЦ.
Ведутся аварийно-восстановительные работы.
Как отмечается в сообщении управления информации и общественных связей Курской АЭС, трансформатор находится за пределами здания энергоблока.
"Отключение энергоблока от сети проведено в соответствии с требованиями технологического регламента и инструкций по эксплуатации. Все оборудование энергоблока, кроме трансформатора, находится в рабочем состоянии", — говорится в сообщении.
Напомним, энергоблок №2 Южно-Украинской АЭС отключен от энергосети для проведения планового ремонта