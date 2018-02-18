На Курській АЕС через пожежу в трансформаторі відключено енергоблок
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. Займання трансформатора сталося на Курській АЕС в неділю, воно вже ліквідовано, захистом був відключений один з енергоблоків, радіаційних наслідків немає. Про це повідомляє РІА Новини, передає УНН.
За даними міністерства енергетики Російської Федерації, сьогодні в 06.53 мск на Курській АЕС дією захисту відключився енергоблок №4. Причиною стало загоряння на трансформаторі для власних потреб станції. АЕС знизила робочу потужність на 1 тис МВт.
"Наслідків для споживачів не було. Порушень меж і умов безпечної експлуатації не було, радіаційних наслідків немає. Займання на трансформаторі ліквідовано, постраждалих немає", - йдеться в повідомленні Міненерго РФ.
В 07.05, як зазначає Міненерго, для забезпечення в Єдиній енергосистемі Росії (ЄЕС) нормативного резерву потужності на завантаження включені в роботу енергоблоки на Заїнська ГРЕС "Татенерго", ТЕЦ-26 "Мосенерго" і Хуадянь-Тенінской ТЕЦ.
Ведуться аварійно-відновлювальні роботи.
Як наголошується в повідомленні управління інформації і громадських зв'язків Курської АЕС, трансформатор знаходиться за межами будівлі енергоблоку.
"Відключення енергоблока від мережі проведено відповідно до вимог технологічного регламенту та інструкцій з експлуатації. Все обладнання енергоблоку, крім трансформатора, знаходиться в робочому стані", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, енергоблок №2 Южно-Української АЕС відключено від енергомережі для проведення планового ремонту