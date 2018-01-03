На КПВВ в зоне АТО в очередях застряли 410 автомобилей

"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 60/40; "Марьинка" - 30/80; "Новотроицкое" - 50/60; "Гнутово" - 40/50", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, пассажиро-транспортный поток через КПВВ накануне был несколько большим по сравнению с предыдущими сутками.

В целом вчера в КПВВ было оформлено 19,7 тысячи человек и 2,8 тысячи транспортных средств.

Напомним, накануне Нового года Красный Крест отправил в ОРДЛО более 73 тонн гуманитарной помощи.