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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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На КПВВ в зоне АТО в очередях застряли 410 автомобилей

Киев • УНН

 • 12846 просмотра

КИЕВ. 3 января. УНН. В контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения АТО, в среду утром в очередях в обе стороны в целом находились 410 автомобилей. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.

На КПВВ в зоне АТО в очередях застряли 410 автомобилей

"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 60/40; "Марьинка" - 30/80; "Новотроицкое" - 50/60; "Гнутово" - 40/50", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, пассажиро-транспортный поток через КПВВ накануне был несколько большим по сравнению с предыдущими сутками.

В целом вчера в КПВВ было оформлено 19,7 тысячи человек и 2,8 тысячи транспортных средств.

Напомним, накануне Нового года Красный Крест отправил в ОРДЛО более 73 тонн гуманитарной помощи.

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