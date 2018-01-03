На КПВВ в зоні АТО у чергах застрягли 410 автомобілів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. У контрольних пунктах в’їзду-виїзду, що на лінії розмежування в районі проведення АТО, у середу зранку у чергах в обидва боки загалом перебували 410 автомобілів. Про це УНН повідомили у прес-службі Держприкордонслужби.
"Сьогодні вранці в КПВВ на в’їзд та виїзд перебувала така кількість транспортних засобів: "Майорське" - 60/40; "Мар’їнка" - 30/80; "Новотроїцьке" - 50/60; "Гнутове" - 40/50", - йдеться у повідомленні.
За даними відомства, пасажиро-транспортний потік через КПВВ напередодні був дещо більшим, ніж попередньої доби.
Загалом учора в КПВВ було оформлено 19,7 тисячі осіб та 2,8 тисячі транспортних засобів.
Нагадаємо, напередодні Нового року Червоний Хрест відправив в ОРДЛО понад 73 тонни гуманітарної допомоги.