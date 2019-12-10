На КПВВ в зоне ООС более 300 автомобилей застряли в очередях
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Утром во вторник, 10 декабря, на контрольных пунктах въезда-выезда в районе проведения ООС в очередях насчитали 305 автомобилей. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.
"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 20/60; "Марьинка" - 0/110; "Новотроицкое" - 40/30; "Гнутово" - 25/20", - говорится в сообщении.
Кроме того, в пресс-службе добавили, что 9 декабря пограничные наряды Краматорского отряда совместно с сотрудниками ГФС из состава Объединенных сил в КПВВ "Марьинка" помешали двум попыткам перемещения товаров через линию разграничения с нарушением установленных правил. В частности, на временно оккупированную территорию Украины пытались провезти автозапчасти и радиодетали. Товар стоимостью более 11 тысяч гривен, изъят представителями ГФС для дальнейшего процессуального оформления.
За прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток оставался почти на уровне предыдущих суток. В общем через КПВВ последовало 29,3 тысячи человек и 3,5 тысячи транспортных средств.
Все КПВВ на линии разграничения функционируют в штатном режиме.
Напомним, в Станице Луганской готовы начать разбор конструкции временного перехода в районе отстроенного моста.