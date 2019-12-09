У штабі ООС повідомили про ситуацію на ділянках розведення
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. У Станиці Луганській готові розпочати розбір конструкції тимчасового переходу у районі відбудованого мосту, у той час як на ділянках розведення № 2 та № 3 тривають заходи щодо дотримання режиму “тиша”. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє пресцентр штабу ООС, передає УНН.
“Перевезення населення між відновленим мостом та КПВВ „Станиця Луганська“ здійснюється автобусом та двома електромобілями. Перевезено майже 3 тисячі осіб. Також, щодо надання медичної допомоги людям працюють співробітники Червоного Хреста. Представники ДСНС України щоденно проводять обстеження місцевості з обох боків від дороги на наявність вибухонебезпечних предметів. Робочі готові розпочати розбір конструкції тимчасового переходу у районі мосту”, — пишуть у штабі.
Зазначається, що на ділянках розведення № 2 та № 3 тривають заходи щодо дотримання режиму “тиша”. Обстановка залишається стабільною.
Нагадаємо, впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 2 рази порушили режим припинення вогню.