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ООС: впродовж доби бойовики двічі порушили режим припинення вогню

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 грудня. УНН. Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 2 рази порушили режим припинення вогню. Втрат серед українських військових не зафіксовано. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу штабу ООС.

“Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 2 рази порушили режим припинення вогню. Обстріли укріплень українських захисників зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання „СХІД“. Неподалік Красногорівки ворог вів вогонь з озброєння БМП, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї, а біля Березового — з автоматичних гранатометів”, — повідомили у штабі.

Зазначається, що втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об’єднаних сил не було.

Нагадаємо, станом на 12.00 понеділка на Донбасі ворожих обстрілів з боку бойовиків не було зафіксовано.

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