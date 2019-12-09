ООС: в течение суток боевики дважды нарушили режим прекращения огня

“На протяжении текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня. Обстрелы укреплений украинских защитников зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки „ВОСТОК“. Неподалеку Красногоровки враг вел огонь из вооружения БМП, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, а у Березовой — с автоматических гранатометов”, — сообщили в штабе.

Отмечается, что потери в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было.

Напомним, по состоянию на 12.00 понедельника на Донбассе вражеских обстрелов со стороны боевиков не было зафиксировано.