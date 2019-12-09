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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 63675 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 35911 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 84446 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 110637 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 142910 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 145793 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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ООС: в течение суток боевики дважды нарушили режим прекращения огня

ООС: в течение суток боевики дважды нарушили режим прекращения огня

Киев  •  УНН

 • 9246 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня. Потерь среди украинских военных не зафиксировано. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.

“На протяжении текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня. Обстрелы укреплений украинских защитников зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки „ВОСТОК“. Неподалеку Красногоровки враг вел огонь из вооружения БМП, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, а у Березовой — с автоматических гранатометов”, — сообщили в штабе.

Отмечается, что потери в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было.

Напомним, по состоянию на 12.00 понедельника на Донбассе вражеских обстрелов со стороны боевиков не было зафиксировано.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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