ООС: в течение суток боевики дважды нарушили режим прекращения огня
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня. Потерь среди украинских военных не зафиксировано. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.
“На протяжении текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня. Обстрелы укреплений украинских защитников зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки „ВОСТОК“. Неподалеку Красногоровки враг вел огонь из вооружения БМП, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, а у Березовой — с автоматических гранатометов”, — сообщили в штабе.
Отмечается, что потери в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было.
Напомним, по состоянию на 12.00 понедельника на Донбассе вражеских обстрелов со стороны боевиков не было зафиксировано.