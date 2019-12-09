В штабе ООС сообщили о ситуации на участках разведения
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. В Станице Луганской готовы начать разбор конструкции временного перехода в районе отстроенного моста, в то время как на участках разведения № 2 и № 3 продолжаются мероприятия по соблюдению режима “тишина”. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС, передает УНН.
“Перевозка населения между восстановленным мостом и КПВВ „Станица Луганская“ осуществляется автобусом и двумя электромобилями. Перевезено почти 3000 человек. Также, касательно оказания медицинской помощи людям работают сотрудники Красного Креста. Представители ГСЧС Украины ежедневно проводят обследование местности по обе стороны от дороги на наличие взрывоопасных предметов. Рабочие готовы начать разбор конструкции временного перехода в районе моста”, — пишут в штабе.
Отмечается, что на участках разведения № 2 и № 3 продолжаются мероприятия по соблюдению режима “тишина”. Обстановка остается стабильной.
Напомним, в течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня.