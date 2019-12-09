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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 102733 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 70656 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 102708 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 115543 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 146147 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 147166 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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В штабе ООС сообщили о ситуации на участках разведения

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 декабря. УНН. В Станице Луганской готовы начать разбор конструкции временного перехода в районе отстроенного моста, в то время как на участках разведения № 2 и № 3 продолжаются мероприятия по соблюдению режима “тишина”. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС, передает УНН.

“Перевозка населения между восстановленным мостом и КПВВ „Станица Луганская“ осуществляется автобусом и двумя электромобилями. Перевезено почти 3000 человек. Также, касательно оказания медицинской помощи людям работают сотрудники Красного Креста. Представители ГСЧС Украины ежедневно проводят обследование местности по обе стороны от дороги на наличие взрывоопасных предметов. Рабочие готовы начать разбор конструкции временного перехода в районе моста”, — пишут в штабе.

Отмечается, что на участках разведения № 2 и № 3 продолжаются мероприятия по соблюдению режима “тишина”. Обстановка остается стабильной.

Напомним, в течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня.

Украинские Национальные Новости

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