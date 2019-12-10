На КПВВ у зоні ООС понад 300 автівок застрягли в чергах
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Зранку у вівторок, 10 грудня, на контрольних пунктах в'їзду-виїзду в районі проведення ООС у чергах нарахували 305 автомобілів. Про це УНН повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби.
"Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: "Майорське" – 20/60; "Мар’їнка" – 0/110; "Новотроїцьке" – 40/30; "Гнутове" – 25/20", - йдеться в повідомленні.
Крім того у пресслужбі додали, що 9 грудня прикордонні наряди Краматорського загону спільно з працівниками ДФС зі складу Об'єднаних сил у КПВВ "Мар’їнка" завадили двом спробам переміщення товарів через лінію розмежування з порушенням встановлених правил. Зокрема на тимчасово окуповану територію України намагались провезти автозапчастини та радіодеталі. Товар вартістю понад 11 тисяч гривень, вилучено представниками ДФС для подальшого процесуального оформлення.
За минулу добу пасажиро-транспортний потік залишався майже на рівні попередньої доби. Загалом через КПВВ прослідувало 29,3 тисячі осіб та 3,5 тисячі транспортних засобів.
Усі КПВВ на лінії розмежування функціонують у штатному режимі.
Нагадаємо, у Станиці Луганській готові розпочати розбір конструкції тимчасового переходу у районі відбудованого мосту.