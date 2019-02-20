На КПВВ "Станица Луганская" отключат свет
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. В среду, 20 февраля, на контрольном пункте въезда-выезда "Станица Луганская" в районе проведения операции Объединенных сил в Луганськой области запланировано отключение электроснабжения, однако КПВВ будет работать в штатном режиме. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МВД.
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"Сегодня в пгт Станица Луганская с 8:00 до 16:30 запланировано отключение электроснабжения в связи с проведением ремонтных работ на линии электропередачи. Чтобы не допустить сбоев в функционировании КПВВ "Станица Луганская" и работе баз данных, необходимых для оформления граждан, следующих через линию разграничения, пограничники Лисичанского отряда развернули дополнительные дизель-генераторы", - сообщили в МВД.
Как отмечается, КПВВ "Станица Луганская" будет работать в штатном режиме.
В МВД призвали учесть эту информацию для планирования своих поездок.