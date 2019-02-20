На КПВВ "Станиця Луганська" відключать світло

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Смерті на пропускних пунктах на Донбасі будуть розслідувати

"Сьогодні у смт Станиця Луганська з 8:00 до 16:30 заплановано відключення електропостачання у зв’язку з проведенням ремонтних робіт на лінії електропередачі. Щоб не допустити збоїв у функціонуванні КПВВ “Станиця Луганська” та роботи баз даних, необхідних для оформлення громадян, які прямують через лінію розмежування, прикордонники Лисичанського загону розгорнули додаткові дизель-генератори", - повідомили у МВС.

Як зазначається, КПВВ “Станиця Луганська” працюватиме у штатному режимі.

У МВС закликали врахувати цю інформацію для планування своїх поїздок.