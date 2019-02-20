На КПВВ "Станиця Луганська" відключать світло
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. У середу, 20 лютого, на контрольному пункті в’їзду-виїзду "Станиця Луганська" у районі проведення операції Об’єднаних сил на Луганщині заплановано відключення електропостачання, однак КПВВ працюватиме у штатному режимі. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу МВС.
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"Сьогодні у смт Станиця Луганська з 8:00 до 16:30 заплановано відключення електропостачання у зв’язку з проведенням ремонтних робіт на лінії електропередачі. Щоб не допустити збоїв у функціонуванні КПВВ “Станиця Луганська” та роботи баз даних, необхідних для оформлення громадян, які прямують через лінію розмежування, прикордонники Лисичанського загону розгорнули додаткові дизель-генератори", - повідомили у МВС.
Як зазначається, КПВВ “Станиця Луганська” працюватиме у штатному режимі.
У МВС закликали врахувати цю інформацію для планування своїх поїздок.