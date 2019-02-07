Смерті на пропускних пунктах на Донбасі будуть розслідувати

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КИЇВ. 7 лютого. УНН. За фактом смерті двох громадян України, які проходили пункт пропуску “Майорськ” зі сторони окупованої Горлівки розпочнуть розслідування. Про це у коментарі УНН повідомив представник Уповноваженого з дотримання прав жителів Донецької та Луганської областей Павло Лисянський.

“Я звернувся з листом до прокурора Донецької області з приводу занесення цих даних до реєстру розслідувань, з метою розслідування цього факту. Я вважаю, що наші люди гинуть через те, що йде військова агресія з боку Росії – тому і є ці блокпости, пропускний режим”, - повідомив Павло Лисянський.

Він додає, такі факти обов’язково потрібно документувати, щоб у майбутньому ніхто не уникнув відповідальності.

Як зазначає Лисянський, з боку окупаційної влади окремих районів Донецької області немає налагодженої системи пропуску та не підсилено медичну допомогу. Люди можуть днями стояти у черзі.

“Ми по-максимуму будемо впливати на ситуацію, піднімати це питання на міжнародному рівні для того, щоб якось вплинути на Російську Федерацію”, - зазначив він.

Як повідомляв УНН, 7 лютого двоє цивільних померло в пункті пропуску на Донбасі.

Минулого місяця на цьому ж пункті померло троє українців.

Українські Національні Новини

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