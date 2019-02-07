Смерти на пропускных пунктах на Донбассе будут расследовать
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. По факту смерти двух граждан Украины, которые проходили пункт пропуска "Майорск" со стороны оккупированной Горловки, начнут расследование. Об этом в комментарии УНН сообщил представитель Уполномоченного по соблюдению прав жителей Донецкой и Луганской областей Павел Лисянский.
"Я обратился с письмом к прокурору Донецкой области по поводу занесения этих данных в реестр расследований с целью расследования этого факта. Я считаю, что наши люди гибнут из-за того, что идет военная агрессия со стороны России - потому и есть эти блокпосты, пропускной режим", - сообщил Павел Лисянский.
Он добавляет, такие факты обязательно нужно документировать, чтобы в будущем никто не избежал ответственности.
Как отмечает Лисянский, со стороны оккупационных властей отдельных районов Донецкой области нет отлаженной системы пропуска, не усилена медицинскую помощь. Люди могут днями стоять в очереди.
"Мы по-максимуму будем влиять на ситуацию, поднимать этот вопрос на международном уровне для того, чтобы как-то повлиять на Российскую Федерацию", - отметил он.
Как сообщал УНН, 7 февраля двое гражданских умерло в пункте пропуска на Донбассе.
В прошлом месяце на этом же пункте умерло трое украинцев.