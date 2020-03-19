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На КПВВ на линии разграничения украинка предлагала пограничникам 50 тыс. рублей взятки

На КПВВ на линии разграничения украинка предлагала пограничникам 50 тыс. рублей взятки

Киев  •  УНН

 • 13631 просмотра

Киив. 19 марта. УНН. На КПВВ "Гнутово" на линии разграничения гражданка Украины предложила пограничникам взятку в размере 50 тысяч российских рублей за избежание административной ответственности. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает УНН.

Так, в среду через КПВВ украинка вместе с мужем - гражданином РФ, который имеет вид на жительство в Украине, возвращались на контролируемую территорию Украины.

В ходе контроля пограничники установили, что во время пребывания на временно оккупированной территории супруги выезжали за ее пределы через закрытый пункт пропуска "Новоазовск".

Такие действия граждан, в соответствии с действующими нормами, военнослужащие Донецкого пограничного отряда квалифицировали как административное правонарушение.

"Чтобы избежать административной ответственности и беспрепятственно пересечь линию разграничения женщина предложила оперативному сотруднику ГПСУ "решить вопрос" за 50 тысяч российских рублей. Правоохранители по данному факту немедленно проинформировали сотрудников полиции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пограничники привлекли граждан к административной ответственности по ст. 204-2 КУоАП "Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее". Сейчас женщине и мужчине придется заплатить штраф в размере 5100 грн каждому.

Кроме того, по признакам преступления, предусмотренного ст. 369 УК "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу", сотрудники Нацполиции будут проводить следственные действия.

Как сообщалось в УНН, в связи с ограничениями на пересечение линии разграничения в Донбассе на фоне ситуации с коронавирусом за сутки, 17 марта, на КПВВ не пропущено 7 граждан.

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