На КПВВ на линии разграничения украинка предлагала пограничникам 50 тыс. рублей взятки
Киев • УНН
Киив. 19 марта. УНН. На КПВВ "Гнутово" на линии разграничения гражданка Украины предложила пограничникам взятку в размере 50 тысяч российских рублей за избежание административной ответственности. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает УНН.
Так, в среду через КПВВ украинка вместе с мужем - гражданином РФ, который имеет вид на жительство в Украине, возвращались на контролируемую территорию Украины.
В ходе контроля пограничники установили, что во время пребывания на временно оккупированной территории супруги выезжали за ее пределы через закрытый пункт пропуска "Новоазовск".
Такие действия граждан, в соответствии с действующими нормами, военнослужащие Донецкого пограничного отряда квалифицировали как административное правонарушение.
"Чтобы избежать административной ответственности и беспрепятственно пересечь линию разграничения женщина предложила оперативному сотруднику ГПСУ "решить вопрос" за 50 тысяч российских рублей. Правоохранители по данному факту немедленно проинформировали сотрудников полиции", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пограничники привлекли граждан к административной ответственности по ст. 204-2 КУоАП "Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее". Сейчас женщине и мужчине придется заплатить штраф в размере 5100 грн каждому.
Кроме того, по признакам преступления, предусмотренного ст. 369 УК "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу", сотрудники Нацполиции будут проводить следственные действия.
Как сообщалось в УНН, в связи с ограничениями на пересечение линии разграничения в Донбассе на фоне ситуации с коронавирусом за сутки, 17 марта, на КПВВ не пропущено 7 граждан.