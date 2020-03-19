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На КПВВ на лінії розмежування українка пропонувала прикордонникам 50 тис. рублів хабара

На КПВВ на лінії розмежування українка пропонувала прикордонникам 50 тис. рублів хабара

Київ • УНН

 • 13633 перегляди

КИІВ. 19 березня. УНН. На КПВВ "Гнутове" на лінії розмежування громадянка України запропонувала прикордонникам хабар у розмірі 50 тисяч російських рублів за уникнення адміністративної відповідальності. Про це повідомляє пресслужба ДПСУ, передає УНН.

Так, у середу через КПВВ українка разом з чоловіком – громадянином РФ, який має посвідку на постійне проживання в Україні, поверталися на контрольовану територію України.

У ході контролю прикордонники встановили, що під час перебування на тимчасово окупованій території подружжя виїжджало за її межі через закритий пункт пропуску "Новоазовськ".

Такі дії громадян, відповідно до діючих норм, військовослужбовці Донецького прикордонного загону кваліфікували як адміністративне правопорушення.

"Аби уникнути адміністративної відповідальності та безперешкодно перетнути лінію розмежування жінка запропонувала оперативному співробітнику ДПСУ "вирішити питання" за 50 тисяч російських рублів. Правоохоронці по даному факту негайно проінформували співробітників поліції", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що прикордонники притягнули громадян до адміністративної відповідальності за ст. 204-2 КУпАП "Порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї". Наразі жінці та чоловіку доведеться сплатити штраф у розмірі 5100 грн кожному.

Крім того, за ознаками злочину, передбаченого ст. 369 ККУ "Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі", співробітники Нацполіції проводитимуть слідчі дії.

Як повідомлялося в УНН, у зв'язку з обмеженнями на перетин лінії розмежування на Донбасі на тлі ситуації з коронавірусом за добу, 17 березня, на КПВВ не пропущено 7 громадян

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