На КПВВ на Донбассе образовалась очередь из 200 автомобилей

“В контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил, сегодня утром на въезд и выезд находилось 200 транспортных средств”, — говорится в сообщении.

Количество автомобилей между четырьмя КПВВ распределились следующим образом:



“Майорское” — 20/50;



“Марьинка” — 0/40;



“Новотроицкое” — 20/30;



“Гнутово” — 20/20.



Всего за прошлые сутки зафиксировано уменьшение пассажиро-транспортного потока через КПВВ. Всего контрольные пункты пересекло 34 тысячи человек и 5,2 тысячи транспортных средств:



“Майорское” — 7710 человек и 1050 транспортных средств;



“Марьинка” — 8120 человек и 1700 транспортных средств;



“Новотроицкое” — 7570 человек и 1640 транспортных средств;



“Гнутово” — 3420 человек и 850 транспортных средств;



“Станица Луганская” — 7273 человек.



Напомним, контрольный пункт въезда-выезда “Станица Луганская” планируют закрыть в конце августа в связи с ремонтом.