На КПВВ на Донбассе образовалась очередь из 200 автомобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. В контрольных пунктах въезда-выезда в районе проведения операции Объединенных сил образовалась очередь из двух сотен авто. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины, передает УНН.
“В контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил, сегодня утром на въезд и выезд находилось 200 транспортных средств”, — говорится в сообщении.
Количество автомобилей между четырьмя КПВВ распределились следующим образом:
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- “Майорское” — 20/50;
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- “Марьинка” — 0/40;
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- “Новотроицкое” — 20/30;
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- “Гнутово” — 20/20.
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Всего за прошлые сутки зафиксировано уменьшение пассажиро-транспортного потока через КПВВ. Всего контрольные пункты пересекло 34 тысячи человек и 5,2 тысячи транспортных средств:
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- “Майорское” — 7710 человек и 1050 транспортных средств;
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- “Марьинка” — 8120 человек и 1700 транспортных средств;
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- “Новотроицкое” — 7570 человек и 1640 транспортных средств;
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- “Гнутово” — 3420 человек и 850 транспортных средств;
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- “Станица Луганская” — 7273 человек.
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Напомним, контрольный пункт въезда-выезда “Станица Луганская” планируют закрыть в конце августа в связи с ремонтом.