На КПВВ на Донбасі утворилась черга з 200 автомобілів

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КИЇВ. 6 серпня. УНН. В контрольних пунктах в’їзду-виїзду в районі проведення операції Об’єднаних сил утворилась черга із двох сотень авто. Про це повідомила Державна прикордонна служба України, передає УНН.

“У контрольних пунктах в’їзду-виїзду, що на лінії зіткнення в районі проведення операції Об’єднаних сил, сьогодні зранку на в’їзд та виїзд знаходилось 200 транспортних засобів”, — йдеться у повідомленні.

Кількість автомобілів між чотирма КПВВ розподілилась таким чином:

  • “Майорське” — 20/50;
  • “Мар’їнка” — 0/40;
  • “Новотроїцьке” — 20/30;
  • “Гнутове” — 20/20.

Загалом минулої доби зафіксовано зменшення пасажиро-транспортного потоку через КПВВ. Усього контрольні пункти перетнуло 34 тисячі осіб та 5,2 тисячі транспортних засобів:

  • “Майорське” — 7710 осіб та 1050 транспортних засобів;
  • “Мар’їнка” — 8120 осіб та 1700 транспортних засобів;
  • “Новотроїцьке” — 7570 осіб та 1640 транспортних засобів;
  • “Гнутове” — 3420 осіб та 850 транспортних засобів;
  • “Станиця Луганська” — 7273 осіб.

Нагадаємо, контрольний пункт в’їзду-виїзду “Станиця Луганська” планують закрити наприкінці серпня у зв’язку з ремонтом.

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