На КПВВ "Чонгар" с начала года обнаружили почти 300 недействительных документов

Согласно законодательству Украины, такие документы не имеют никакой юридической силы. Во всех случаях, при предъявлении таких паспортов или других документов пограничники отказали в пропуске, вместе с тем не изымали, возвращая их владельцам.

Граждане Украины могут попасть в Автономную республику Крым при условии предъявления одного из следующих документов: паспорт гражданина Украины, паспорт гражданина Украины для выезда за границу, дипломатический паспорт, служебный паспорт, удостоверение личности моряка, удостоверение члена экипажа.

Въезд на временно оккупированную территорию Украины и выезд из нее граждан Украины, которые не достигли 16-летнего возраста, осуществляется при условии предъявления паспорта гражданина Украины или паспорта гражданина Украины для выезда за границу, или проездного документа ребенка с соблюдением требований, предусмотренных для таких лиц пунктами 3-6 Правил пересечения государственной границы гражданами Украины, утвержденных постановлением Кабинета Министров Украины от 27 января 1995 г. № 57.

Иностранные же граждане могут попасть на временно оккупированную территорию АР Крым при наличии действительного для пересечения паспортного документа и специального разрешения, которое выдается Государственной миграционной службой Украины.