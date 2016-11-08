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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
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На КПВВ “Чонгар” з початку року виявили майже 300 недійсних документів

На КПВВ “Чонгар” з початку року виявили майже 300 недійсних документів

Київ • УНН

 • 9025 перегляди

ХЕРСОН-КИЇВ. 8 листопада. УНН. Протягом 2016 року прикордонники Бердянського загону в контрольному пункті “Чонгар” виявили майже 300 недійсних паспортних документів. Більшість таких документів є недійсними для перетину адміністративної межі у зв’язку з тим, що видані окупаційною так званою владою тимчасово окупованої території АР Крим. Про це УНН повідомили у прес-службі Бердянського прикордонного загону.

Відповідно до законодавства України, такі документи не мають жодної юридичної сили. У всіх випадках, при пред’явленні таких паспортів чи інших документів прикордонники відмовляли у пропуску, разом з тим не вилучали, повертаючи їх власникам.

Громадяни України можуть потрапити до Автономної республіки Крим за умови пред’явлення одного з таких документів як: паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний паспорт, службовий паспорт, посвідчення особи моряка, посвідчення члена екіпажу.

В’їзд на тимчасово окуповану територію України, або виїзд з неї, громадян України, які не досягли 16-річного віку, здійснюється за умови пред’явлення паспорта громадянина України, або паспорта громадянина України для виїзду за кордон, або проїзного документа дитини з дотриманням вимог, передбачених для таких осіб пунктами 3-6 Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 р. № 57.

Іноземні ж громадяни можуть потрапити до тимчасово окупованої території АР Крим за наявності дійсного для перетину паспортного документу та спеціального дозволу, який видається Державною міграційною службою України.

Українські Національні Новини

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